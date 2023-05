Moradora reclama de lixo em rua do Centro

Há algumas semanas, a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por um morador da Rua João Junqueira da Costa, no Centro, que se queixou de lixo espalhado pela rua. O morador informou que foi pedido ajuda para a Guarda Civil Municipal (GCM), mas que, infelizmente, o problema seguia sem ser resolvido.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se o órgão tem conhecimento do problema da rua e qual a previsão de limpeza da área.

A prefeitura, no entanto, informou que o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) havia realizado a limpeza no local. Segundo a prefeitura, os munícipes que precisarem denunciar casos como esse, devem ligar no telefone (19) 3641-1878.