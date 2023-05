Moradores denunciam maus tratos a cães no Jd. Fortaleza

Alguns moradores da Rua Leonardo Nogues Rodrigues, do Jardim Fortaleza, procuraram a Gazeta de Vargem Grande para denunciar um caso de maus tratos a cães, que vem acontecendo na rua.

A queixa é de um imóvel localizado no numeral 310, na esquina com o Almoxarifado da Prefeitura Municipal, onde os moradores relatam descaso e maus tratos com três cachorros que estão na residência.

Segundo o informado, o inquilino do imóvel abandonou o local porque a eletricidade foi cortada por falta de pagamento, mas deixou os cachorros presos na garagem. “Ele vai no imóvel a cada quatro ou cinco dias e nesse meio tempo os cachorros ficam sem comida e sem água.

Um dos moradores explicou que conversou com o proprietário do imóvel, que informou que está tentando reintegração de posse porque faz cerca de cinco meses que o inquilino não paga o aluguel, não devolve as chaves e nem tira os animais de lá.

“Ele já entrou com advogado e até já denunciou na Polícia Civil e ninguém resolve. Os vizinhos já estão reclamando também, e quem passa por lá não aguenta o mau cheiro. Temos que denunciar esse absurdo”, completou.