A estrela da coluna Momento Pet desta semana é a pequena Mel. A cachorrinha, de Maria Eduarda Simões Menossi, é da raça Shih-tzu e está na família há 1 ano e 9 meses.

Sua dona contou que a pequena sofreu muito quando tinha apenas dois meses. “Assim que a peguei, ela estava com sarna transmissível, que todos de casa acabaram pegando, e giárdia. Essa é uma lembrança que nunca esqueceremos e nos provou o quanto uma cachorrinha tão pequena pode ser tão forte e nos dar tanto amor. Adquiri ela quando eu estava no meu pico de depressão e ansiedade, vi em uma postagem ela sendo a única da ninhada que havia sobrado e acabei comprando-a”, disse.

Os cuidados com a cachorrinha são diários, toda semana ela vai ao petshop e está sempre em dia com as vacinas e medicações, com a supervisão da veterinária Gislaine Gomes, e, principalmente, com muito amor, carinho e dedicação. “A Mel é especial para todos da família”, contou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286