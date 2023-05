Gente e Fatos

Fabrício

Fabrício Doretto, proprietário do Pipoca Doce Buffet Infantil, aniversariou no último domingo, dia 7, quando recebeu os parabéns da esposa Bruna, dos filhos Théo, Felipe e Caio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Daiane

A pedagoga Daiane Pereira Tonetto Masirevic celebra a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 15, recebendo as felicitações do marido Sérgio, dos pais Flaviane e Roberto, dos irmãos Taís e Lucas e do cunhado Felipe. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia

A médica Letícia de Faria Vidale comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 18, quando recebe os parabéns dos pais, das irmãs Paula e Bruna e do namorado Samuel. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

Lucas Dotta Carozi, proprietário da drogaria Total Unidade Mais Saúde, comemorou a mudança de idade na quarta-feira, dia 12, quando recebeu os cumprimentos da esposa Juliana, da filha Lívia, da mãe Therezinha, de toda a família, dos amigos e da equipe da farmácia. Foto: Arquivo Pessoal

Márcio

O advogado Márcio Aliende Rodrigues, presidente da OAB Vargem Grande do Sul, brindou a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 12. Os cumprimentos ficaram por conta da esposa Letícia, da filha Maria Luiza, dos pais Natalia e Lin, das irmãs Paula e Andréa e dos sobrinhos Victor e Jade. Foto: Arquivo Pessoal

Joanna

Joanna Grassi Sinhá celebrou a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebeu os cumprimentos do marido Rafael, dos filhos Luiz Rafael e Maria Valentina e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Luciane

Luciane R. de Andrade Cossi brinda a chegada dos seus 47 anos nesta segunda-feira, dia 15, junto ao marido Fábio e as filhas Duda e Fefê. Foto: Arquivo Pessoal

Tiago

Na terça-feira, dia 9, Tiago Fernandes comemorou seu aniversário e recebeu os cumprimentos do parceiro Paulo, junto na foto, da mãe Rose, do irmão Allan, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Vinicio

O personal Vinicio Rodrigues Batista aniversariou na sexta-feira, dia 12, quando recebeu os parabéns da esposa Jaqueline, de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sirlei

Sirlei Mari Penna Malaguti aniversariou na sexta-feira, dia 12, quando recebeu o carinho do marido Mário, dos filhos Ana Virgínia, Thiago Henrique e Maria Vitória, dos genros Tiago Harlei e Pedro Luís e do neto Felipe. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Lígia

A contadora Ana Lígia Zampar celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 18, quando recebe os cumprimentos dos pais Eliana e Jaime, das irmãs Ana Carolina e Mariane, da avó Dair, junto na foto, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Eliza

Ana Eliza Beloni de Oliveira festeja seu 14º aniversário neste domingo, dia 14. As mensagens e os parabéns ficam por conta dos pais Pricila e Tales, da irmã Ana Clara, junto na foto e que completou 18 anos no último dia 23, dos tios, primos, da avó Ed Lemos e da galera de amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

Débora Alves Correa comemora seu aniversário neste domingo, dia 14, recebendo o carinho do marido Matheus, do filho João Lucas, dos pais, irmãos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Breno

Em São Paulo, o administrador de empresas Breno Perez Vicente comemorou seu aniversário no sábado, dia 6, quando recebeu os cumprimentos da esposa Izabela e dos filhos Gabriel e Luiza. Foto: Arquivo Pessoal

Edevania

Edevania de Faria comemora a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 19, quando recebe os cumprimentos da filha Maria Eduarda, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Terezinha

A empresária Terezinha Dotta Carozi comemora o dom da vida nesta terça-feira, dia 16, junto ao filho Lucas, a nora Juliana, a neta Lívia, demais familiares, e equipe da Salgateria da Terezinha. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Júlia Massini e Guilherme Meneghetti

Os administradores, Júlia Massini Pinto Meneghetti e Guilherme Henrique Costa Meneghetti uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no sábado, dia 6, pelo padre Robson e com trilha sonora tocada pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto na Capela do Golf, em Ribeirão Preto. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no Espaço Golf, onde a animação ficou por conta da banda Homens de Lata, da dupla sertaneja Marco Aurélio e Bueno e do DJ Evandro Bianco. Júlia é filha de Lígia Maria Massini Pinto e Amauri Fernando Pinto, e Guilherme é filho de Luiz Henrique Meneghetti e Regina Célia Fiori Costa. Fotos: Diego Imagens

Aniversário de Alice Batista Benedito

Estudante da escola Benjamin Bastos, Alice Batista Benedito, comemorou junto a família, primos e amigos a chegada de seus 11 anos, no dia 3 de maio. Os pais Ana Cláudia e o empresário Sílvio Donizetti Basílio recepcionaram os convidados da filha. Fotos: Arquivo Pessoal

Pedro Tatoni Benini apagou sua 3º velinha

Os pais Maria Amália Tatoni Benini e César Benini prepararam com todo carinho a comemoração do aniversário de 3 anos do filho Pedro Tatoni Benini, no dia 6 de maio. Com o tema da decoração Numberblocks, Pedro recebeu a atenção da família, amiguinhos e dos avós Ana Lúcia, Elza e Valter no RB eventos. Fotos: Marcos Boratto

Valéria

A psicóloga Valéria Lima Bolonha Fuser celebrou seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebeu os cumprimentos do marido Alemão, do filho Bruno e das netas Júlia e Jade. Foto: Arquivo Pessoal

Diego

Diego Gorini Ribeiro aniversariou na segunda-feira, dia 8, ladeado pelo carinho da esposa Cristiane e dos filhos Theo e Arthur. Foto: Arquivo Pessoal

Anna Luiza

A professora Anna Luiza Diniz Felipe comemora neste domingo, dia das Mães, a chegada de seu aniversário, dividindo com sua mãe Maria do Carmo o carinho do pai Claudinei, do irmão João Guilherme, da cunhada Josi, amigos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Tomás

Tomás Cavalheiro Bicas sopra sua velinha nesta segunda-feira, dia 15, recebendo os mimos dos pais Laura e Juliano, da irmã Clarice, dos avós José Maurício, Sílvia, Harley e Ib. Foto: Arquivo Pessoal

Irene

Irene Abbá Dutra aniversariou no domingo, dia 7, quando recebeu o carinho dos filhos Carlos, Márcio e Cláudia, das noras Sandra e Márcia, dos netos Filipe, Marília, Renata, Otávio e Nathália, dos bisnetos Gael, Izabella, Lucca e Rafaela – que está a caminho. Foto: Arquivo Pessoal

Vinícius

Vinícius Mizurini completou 11 anos de idade, no último dia 30, quando recebeu os parabéns dos pais Fabrício e Meire, da irmã Júlia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Bertoleti

O vereador Bertoleti, aniversariou no dia 4, quando comemorou a passagem de seus 70 anos. Bertoleti recebeu os cumprimentos da esposa Neusa, dos filhos Bianca e Renan, do genro Antônio, da nora Tati, das netas Luiza, Alice e Victória, demais familiares e colegas vereadores. Foto: Arquivo Pessoal

Agnes

A advogada Agnes Buosi celebrou seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebeu as felicitações do marido Leo, dos pais Nina e Zé da Kibon, do irmão João, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Ângelo

Em São João da Boa Vista, José Ângelo Melchiori comemorou a passagem do seu aniversário na segunda-feira, dia 8, quando recebeu os cumprimentos de toda a família e dos amigos. Na foto, o aniversariante junto ao filho mais velho José Ângelo Filho. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

A pedagoga Patrícia Villas Boas Ribeiro festeja a mudança de idade neste sábado, dia 13, recebendo os parabéns do marido Edward, da filha Maria Eduarda, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Henrique Gabriel

Segunda-feira de festa para Henrique Gabriel dos Santos Ribeiro que neste dia 15, comemora seu 10º aniversário e recebe os parabéns dos pais Mariana e Diego, da irmã Tereza Maria e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

A enfermeira Juliana Fermoselli Witkovski celebra a chegada da nova idade na terça-feira, dia 16. O marido Ney, os filhos Mayara, Gabriel, Duda e Victoria, a nora Júlia, o genro Matheus, os pais Luís Carlos e Marileine, os irmãos, sobrinhos e cunhados cumprimentam a aniversariante. Foto: Arquivo Pessoal

Pedro

Pedro Henrique Cachola estreou a nova idade no dia 3 de maio, quando foi parabenizado pelos pais Michele e Daniel, pelos avós Emaculada, Toco e Neide, pelos tios, primos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Davi

Davi de Godoi Leite soprou sua 4ª velinha na segunda-feira, dia 8, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Luciana e Lucas e do irmão Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Ricardo

O professor de taekwondo Ricardo Ramos troca de idade neste domingo, dia 14, recebendo o carinho da esposa, da filha, dos familiares, amigos e alunos. Foto: Arquivo Pessoal

Jacira

Jacira Fernandes comemora a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 13, recebendo os cumprimentos de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Donizeti

O advogado Donizeti Luiz Costa aniversariou na quarta-feira, dia 10, quando recebeu o abraço da esposa Roseli e da filha Marina. Foto: Arquivo Pessoal

Lúcia Helena

Lúcia Helena dos Santos Batista, da Art e Aromas, brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 16, quando recebe os cumprimentos do marido Ivaldo, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme

O funcionário público Guilherme Aparecido Patrone comemora seu aniversário no dia 16 de maio e recebe as felicitações dos filhos Gustavo, Isadora e Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Amália

Na semana no dia das Mães, a professora Bióloga, pedagoga e psicopedagoga Maria Amália Tatoni Benini festejou seu aniversário na sexta-feira, dia 12 de maio. Abraçando a aniversariante o marido César, o filho Pedro, a mãe Ana Lúcia, seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Francisco

Em São Paulo, onde reside, José Francisco Antunes Pereira, comemorou seus 79 anos, no dia 8 de maio, junto a esposa Regina (foto), aos filhos Cristiano e Luciane, a nora Michele, ao genro Reinaldo e ao neto Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Jenifer Cristina

Na segunda-feira, dia 8, Jenifer Cristina Dias Cândido celebrou seu aniversário e recebeu o carinho do marido, do filho Noah, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal