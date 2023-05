Munícipes pedem lombada e fiscalização na Ivan Ventura

Os familiares de Orlando Rodrigues da Silva, de 82 anos, que faleceu após ser atropelado no dia 22 de abril, contataram a Gazeta de Vargem Grande para cobrar a instalação de mais lombadas e fiscalização na via.

O idoso foi atropelado por volta das 17h40 na Rua Ivan Ventura, no Jardim Santa Marta, por uma motocicleta. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas infelizmente não resistiu ao impacto.



De acordo com os familiares, o acidente ocorreu por imprudência do motorista, que, segundo ela, estava correndo e com o documento vencido. A família ainda informou que testemunhas alegam que o motorista estava bêbado.



A família informou ainda que uma tia já havia sido atropelada no mesmo local, ressaltando a necessidade de instalar mais lombadas na via, devido ao tráfego intenso de veículos e também por causa da imprudência dos motoristas, que muitas vezes dirigem com velocidade acima da média.



A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se a municipalidade tem conhecimento sobre o problema na rua e se algum estudo para solucionar o problema está sendo feito. Também foi perguntado se há a possibilidade de instalar uma lombada no local e se uma maior fiscalização na via pode ser realizada.

De acordo com o informado, o Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) está analisando e fazendo um estudo no local.