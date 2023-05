Mudanças

As eleições municipais que acontecerão no ano que vem devem levar muitos políticos a mudarem de partido. Em Vargem Grande do Sul não é certo que o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes continue no PSDB. O partido perdeu o governo do Estado depois de muitas décadas no poder e tanto no plano estadual como no federal, vem perdendo espaço e importância política, afetando quem nele está filiado.

Celso Ribeiro

Nas novas composições políticas que devem acontecer, o atual vice-prefeito Celso Ribeiro, atualmente filiado ao Podemos, pode vir a ter que escolher um novo partido se de fato sair candidato ao cargo de prefeito em 2024.

Serginho da Farmácia

Nestas novas acomodações, o vereador Serginho da Farmácia que há muitos anos está filiado ao PSDB, caso sua pretensão de sair candidato a prefeito prossiga e ele não tenha apoio no seu atual partido, também deverá migrar para uma nova sigla.

Sólidos

Quem está sólido nos seus atuais partidos e devem neles permanecer, são os possíveis candidatos José Carlos Rossi, no PSD e Celso Itaroti no PTB. A incógnita é o atual presidente da Câmara Municipal Guilherme Nicolau, filiado ao MDB. Caso a sigla atualmente sob a presidência do advogado Hugo Cossi não lhe abra espaço, não restará outra alternativa ao vereador se não procurar outra sigla política para realizar suas pretensões.

Siglas que devem ganhar força

Dentre as novas siglas que devem se fortalecer para o ano que vem em Vargem Grande do Sul, estaria o PT, para abrigar algum candidato a prefeito que tenha simpatia com o atual governo federal sob a presidência do presidente Lula, o PL do presidente Bolsonaro, o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, o União Brasil dos vereadores Magalhães e Gláucio do Moto Taxi, dentre outras.

Cereja do bolo

Sem dúvida o partido mais apetitoso para o ano que vem para os políticos vargengrandenses deve ser o Republicanos do atual governador do Estado de São Paulo. Em Vargem, o partido tem na sua filiação os vereadores Fernando Corretor, Maicon Canato e Danutta Rosseto.

MDB pode estar na mira

Com o fortalecimento do deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB e sua penetração política em Vargem Grande do Sul e o consequente desgaste do PSDB, pode ser que a sigla seja alvo de uma grande disputa entre os políticos da cidade, podendo deste partido sair uma dupla de prefeito e vice forte que poderá disputar a eleição municipal com grandes chances de levar o pleito.

PSB de Alckimin

Com a entrada do ex-governador Geraldo Alckimin no PSB, este partido também poderá se tornar atrativo para uma possível candidatura a prefeito em Vargem. Neste partido, estão filiados os vereadores Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura, e Célio Santa Maria, Gordo Massagista, e o ex vice-prefeito José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon, que o preside.