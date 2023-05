Prefeitura abre matrículas para curso de alfabetização

Na última semana, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul abriu, através do Departamento de Educação, as inscrições para o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, sendo oportunidade para as pessoas que não tiveram acesso ou não terminaram os estudos no Ensino Fundamental I para fazê-lo.



As matrículas estão sendo realizadas na EMEB Mário Beni, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, à Rua Rafael Moreno, nº 381, no Jardim São José. Para realizar a matrícula, é necessário levar os documentos de RG, CPF e comprovante de residência.



Para participar do projeto, os candidatos devem ter idade mínima de 15 anos completos e devem ser jovens e adultos, que não terminaram os estudos do 1º ao 5º ano do ensino regular ou fundamental I.



Segundo a prefeitura, o projeto é dividido em dois semestres, sendo o 1º semestre para atendimento de alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I, e 2º semestre para atendimento de alunos do 4º e 5º ano.

As aulas do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na escola EMEB Mário Beni.



À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que a demanda do público de jovens e adultos não alfabetizados que procuraram a Educação Municipal de Vargem Grande do Sul foi pequena.



Segundo o explicado, este projeto de alfabetização tem finalidade de oportunizar ao público de jovens e adultos a voltarem ou então iniciarem os estudos.

O curso, de acordo com a prefeitura, terá início assim que o número mínimo de vagas necessárias para abertura da classe/turma estiver completo.

Analfabetismo

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6%, sendo 11 milhões de analfabetos. A taxa de 2018 havia sido de 6,8%.



A Região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, sendo 13,9%, cerca de quatro vezes a mais do que as Regiões Sudeste e Sul, ambas com 3,3%. Na Região Norte essa taxa foi 7,6% e no Centro-Oeste, 4,9%.

A taxa de analfabetismo para os homens de 15 anos ou mais de idade foi 6,9% e para as mulheres, 6,3%. Para as pessoas pretas ou pardas, sendo 8,9%, a taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas, registrada em 3,6%.



De acordo com a Pesquisa Todos pela Educação 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 2,4 milhões de crianças brasileiras, entre seis e sete anos, não foram alfabetizadas nesta faixa etária, representando 40,8% dos brasileiros dessa idade. Esse número foi 66% maior do que foi registrado antes da pandemia de Covid-19.



Um estudo realizado pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), revelou que 2 milhões de meninas e meninos de 11 a 19 anos que ainda não haviam terminado a educação básica deixaram a escola no Brasil, representando 11% do total da amostra pesquisada.



Os dados fazem parte da pesquisa “Educação brasileira em 2022 – a voz de adolescentes”, que ouviu estudantes que estão na rede pública de ensino, e também aqueles que não completaram o ensino médio e não estão mais frequentando a escola.



Foram realizadas 1.100 entrevistas com meninas e meninos de 11 a 19 anos, organizadas de modo a ser representativas da população-alvo do estudo. As entrevistas pessoais domiciliares foram realizadas de 9 a 18 de agosto de 2022 e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em Vargem

De acordo com o Censo 2010 do IBGE, na época havia 33.885 pessoas de 10 anos ou mais em Vargem Grande do Sul, sendo que 26.907 delas não frequentavam a escola.



Do total de pessoas, 18.821 eram sem instrução e com o fundamental incompleto e 6.289 tinham fundamental completo e médio incompleto.

Da população residente na época, 10.178 frequentavam a escola, 25.877 não frequentavam, mas já haviam frequentado e 3.210 nunca haviam frequentado a escola.