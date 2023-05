Terreno com mato alto no Jardim Bela Vista é queixa de morador

Com o passar do tempo, o mato cresce em terrenos vazios e os mesmos se tornam local para despejo de lixos pela vizinhança e também por pessoas de outro bairro que vão ao local para isso. Esses problemas envolvendo lotes vazios ocorre em toda a cidade e frequentemente a Gazeta de Vargem Grande tem recebido queixas de moradores.

Um morador do Jardim Bela Vista, especificamente no local conhecido como Cardoso, entrou em contato com o jornal na semana passada para realizar uma queixa sobre um lote na Rua Rondônia, nº 110, que estaria sem manutenção há mais de quatro anos. O rapaz informou que esteve junto aos órgãos competentes por mais de cinco vezes e o problema seguia sem solução “A fiscalização diz que notifica e multa, mas até o momento já se passaram mais de 30 dias e nada ocorreu, o local continua sujo. Há caramujos no local, e outros aracnídeos perigosos à saúde humana”, explicou.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se o departamento responsável tem conhecimento do problema dessa área, se haverá alguma fiscalização e se o proprietário do terreno em questão já foi notificado.

Conforme informações do Setor de Fiscalização do Departamento de Obras, o proprietário do imóvel de nº 110 da Rua Rondônia no Prolongamento do Jardim Bela Vista, já recebeu a notificação para limpeza do local. Tendo em vista que o mesmo não foi limpo dentro do prazo previsto, segundo a prefeitura, o proprietário será multado.

A prefeitura informou que os munícipes podem entrar em contato com o setor de Fiscalização de Obras pelo telefone (19) 3641-9000, e pedir para ser direcionado ao ramal Fiscalização de Obras, ou então pelo e-mail fiscaliza@vgsul.sp.gov.br.

Em contato com a equipe responsável, o morador deve passar o endereço do local para que o setor de fiscalização emita a notificação com prazo para limpeza. Após decorrido o prazo sem resposta do proprietário, a prefeitura explicou que a notificação é encaminhada para emissão da multa.