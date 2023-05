Caminhão tomba na curva da estrada de São Roque

Motorista apenas machucou a mão

A curva da estrada de São Roque, altura do km 21, conhecida pelos acidentes que ali acontecem, foi local de mais um acidente nesta sexta-feira, dia 19, quando por volta das 12h30, um caminhão carregado com macarrão de descarte perdeu os freios, chocou-se com o guard rail e tombou na pista.

O motorista estava sozinho e quase nada sofreu. Segundo apurou a reportagem do jornal ele foi atendido pelo resgate da GCM e apenas teria machucado a mão.

A carga do macarrão era proveniente de Machado-MG, onde existe a fábrica Santa Amália de Alimentos e estava a caminho de São Sebastião da Grama onde seria feito o descarte dos materiais. Com o tombamento do veículo, a carga ficou espalhada pela rodovia, sendo necessário o uso de um trator da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul para desvirar o caminhão e desimpedir a pista.

Além do resgate realizado pela GCM, esteve presente no local do acidente a Polícia Rodoviária e o DER. Equipe da Guarda Municipal, através da inspetora Luciana esteve conduzindo o trânsito no local e realizando os trabalhos junto com o DSUR para desimpedimento do trânsito e limpeza do local.

A altura do km 21da rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura já foi palco de vários acidentes, sendo um deles de um ônibus no dia 18 de maio de 2019, quando três jovens perderam a vida, com dezenas de pessoas presas nas ferragens do veículo, muitas se ferindo seriamente.