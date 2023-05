AFA fez boa estreia na Liga Ferreirense de Futsal

A Associação Futuro Atleta (AFA), Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul fez uma boa estreia na Liga Ferreirense de Futsal, no último sábado, dia 13. Na ocasião, a equipe sub 14 venceu por 5 a 2 e a equipe sub 16 venceu por 3 a 0.

A AFA Futsal foi a única representante vargengrandense, fazendo a estreia com duas vitórias em casa contra a equipe de Luiz Antônio (SP), que tem grande tradição no futsal.

Próximo jogo

Os atletas da AFA disputam neste sábado, dia 20, a Liga Riopardense contra o time de Santa Rita do Passa Quatro. Os times sub 16 e sub 18 jogam a partir das 10h30 em Tambaú.

A equipe sub 14 venceu por 5 a 2. Fotos: AFA Futsal