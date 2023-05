Atletas da Hwarangdo foram medalhistas em etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo

A equipe Hwarangdo de Taekwondo de Vargem Grande do Sul participou e conquistou bons resultados na 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, no dia 30, em Arujá. Neste domingo, dia 21, acontece a 3ª etapa do campeonato.

O evento é organizado pela Federação Paulista de Taekwondo Fetesp. Sete atletas da Hwarangdo participaram do evento estadual, que vale vaga direta para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo.

Os atletas Rafael Bertini, Rafaela Cardoso e Lais Teixeira conquistaram ouro, Luisa Ranzani e Vinicius Bento ganharam a medalha de prata e Breno Caxeta e Willian Galdino conquistaram bronze.

O técnico e comissão técnica foram o professor Ricardo Ramos, o Rick, e Hotton Passareli.

Ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Rick parabenizou todos os atletas pelos resultados e informou que seguem nos trabalhos e treinos para a 3ª etapa, que acontece neste sábado, dia 21.

Segundo Rick, a conquista só foi possível com a ajuda do transporte cedido pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do diretor do Departamento de Esportes, Luís Carlos Garcia.

“Agradeço nosso mestre Carlos Xavier que sempre nos dá todo suporte e auxílio para essa conquista e todos aqueles que fizeram a diferença para que os nossos atletas estivessem presentes no evento”, disse.