Canil da GCM foi campeão nacional na modalidade faro

O Canil da Guarda Municipal de Vargem Grande do Sul participou do 13º Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil, em Mogi Mirim, no dia 12. Na ocasião, a equipe se consagrou campeã nacional na modalidade detecção (faro) com o GCM Charles e a cadela Raposa.

Participaram da disputa outros 40 guardas municipais de todo o Brasil. A prefeitura ressaltou que o Canil vem se destacando nos últimos anos pelo alto desempenho e colaboração na resolução de vários casos.

Além da dupla vencedora, estavam presentes outros membros da corporação como os GCMs Rafael e Silva e o cão Scotty. O ranking da disputa ficou em 1º lugar GCM de Vargem, 2º lugar GCM da cidade de Petrópolis (RJ) e em 3º lugar a Guarda Portuária da cidade de Santos (SP).

Competição aconteceu em Mogi Mirim no dia 12. Foto: Prefeitura Municipal