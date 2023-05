Jita Kyoei colocou as mamães para treinar

A equipe de Judô Jita Kyoei realizou na semana passada vários treinos especiais em comemoração ao Dia das Mães.

De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela equipe, os treinos aconteceram em todos os núcleos do Judô Jita Kyoei e tiveram como foco principal, trazer as mamães dos atletas para o tatame, para uma interação com seus filhos dentro do esporte que eles dedicam grande parte do seu dia a dia.

“Com muita risada e emoção, as mamães dividiram com seus filhos uma hora de aprendizagem e diversão que ficarão marcadas para sempre no coração das crianças”, comentou o sensei. Ao todo, mais de 100 mamães participaram dos treinos nos cinco núcleos do Judô Jita Kyoei.

“Foi muito emocionante ver todas as mamães no tatame e mais que isso, foi lindo ver os olhinhos brilhantes dos filhos em ver suas mamães treinando judô com eles. As mamães estão de parabéns. Este é o nosso objetivo, celebrar a família, o amor, o respeito e a saúde mental e física”, disse o sensei Marco Lodi.

Mamães treinaram com seus filhos. Fotos: Jita Kyoei