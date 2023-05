Não voltou à prisão após saidinha de Natal e foi pego

Durante patrulhamento pela cidade, a Polícia Militar apreendeu um procurado pela Justiça no Distrito Industrial, na Avenida Centenário, na segunda-feira, dia 15, por volta das 16h. O rapaz estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2022, quando teve o benefício da saidinha de Natal em Tatuí e não retornou.

Os PMs avistaram no contra fluxo, na altura da alça de acesso do trevo do bairro Santa Marta, um veículo VW Gol, ocupado por três rapazes. Ao verem os policiais, o trio ficou nervoso.

A equipe retornou com o intuito de abordar o carro, que parou e o passageiro saiu e fugiu para dentro de um estabelecimento comercial, pulando o muro dos fundos.

Foi realizado um cerco policial com as demais viaturas que estavam nas imediações, obtendo sucesso em abordar o rapaz.

Ao ser indagado sobre a fuga, confessou que estava foragido do sistema prisional de Tatuí (SP) desde a saidinha de Natal de 2022.

Diante dos fatos, foi consultado seus dados, sendo confirmada as informações passadas pelo foragido, informando ainda que era procurado pelos crimes de furto e roubo e tráfico de drogas.

Foi dada voz de prisão e ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.