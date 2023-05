Polícia Militar recuperou bicicleta furtada

A Polícia Militar foi acionada na tarde do dia 12, por volta das 15h40, para atender uma ocorrência de furto a um estabelecimento comercial no Jardim Dolores.

Segundo o informado, um casal entrou no local e furtou uma bicicleta aro 29 da marca First. No local, a proprietária do estabelecimento informou aos policiais que o casal entrou e a mulher pediu um copo com água. Ela contou que quando retornou, o homem não estava mais no local e notou a falta de uma bicicleta marca first aro 29 de cor preta e vermelha avaliada em R$ 2.200.

Relatou que no momento que questionou a mulher. Ela saiu correndo, sendo acompanhada pelo marido da proprietária do estabelecimento. Ela foi alcançada e levada a bicicletaria até a chegada da equipe policial.

Aos PMs, ela confessou o furto com seu companheiro e disse onde a bicicleta poderia estar escondida. Após a confissão, a mulher recebeu voz de prisão.

Os policiais seguiram até a casa do casal, localizando a bicicleta no quarto. Durante a vistoria, um policial fazia a segurança pelo lado de fora da residência, e presenciou a chegada do rapaz, que tentou fugir, mas não conseguiu.

Ele confessou o crime e ambos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão por furto qualificado. Eles permaneceram à disposição da Justiça e o rapaz ainda confessou ter furtado um supermercado no Jardim Canaã na quinta-feira, dia 11. Na ocasião, ele havia subtraído uma quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.