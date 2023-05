Trio foi preso por tráfico em estabelecimento no Centro

No final da tarde desta quarta-feira, dia 17, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul participaram de uma operação conjunta, a fim de cumprir um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial do Centro, por volta das 17h. Na ocasião, três pessoas foram presas.

Segundo o informado, existiam diversas denúncias de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas. Três pessoas foram abordadas no estabelecimento, sendo uma mulher e dois homens.

No local, foram localizados com a mulher R$ 212,00, um pino de cocaína e uma balança digital. Em sua residência, havia um tablete de maconha, um celular da marca iPhone, 28 pedras de crack, apetrechos, embalagens e anotações relacionadas ao tráfico.

Com um dos rapazes, foi localizado um celular e em sua casa haviam quatro facas, um soco inglês, uma pistola air soft de pressão, um rifle de chumbinho, uma espada, duas porções de maconha e R$ 14,00 em notas diversas. Com o outro rapaz, nada foi localizado e em sua casa nada foi encontrado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. Os três permaneceram à disposição da Justiça.