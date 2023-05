AAMA realizará Bazar

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul realizará um bazar nas próximas semanas. O bazar tem início no próximo final de semana, de sexta-feira, dia 26, a domingo, dia 28, das 10h às 17h.

Na primeira semana de junho, do dia 1º ao dia 3, também haverá bazar das 10 às 17h. O bazar será na Rua do Rosário, nº 220, na Vila Santana, em frente à OAB.

A AAMA pede que aqueles que puderem doar roupas e utensílios domésticos, serão muito bem-vindos.