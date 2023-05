Amanda Coelho é a influencer da Festa da Batata 2023

A jornalista e influenciadora digital, Amanda Coelho, de São João da Boa Vista, desde o ano passado vem ganhando destaque no cenário sertanejo, sendo convidada para cobrir e divulgar shows de artistas renomados e também para atuar como influenciadora oficial de festas de rodeio da região. Durante a adolescência, Amanda morou em Vargem Grande do Sul e, agora, será a influenciadora oficial da Festa da Batata 2023, que acontece em de 26 a 30 de julho no Recinto de Exposição Chistiano Dutra do Nascimento.

Recentemente, ela foi destaque na 16ª edição do Rio Pardo Exposhow, que aconteceu em São José do Rio Pardo de 5 a 13 de maio. As portas foram abertas e a carreira de Amanda ganhou repercussão após ela atuar como influenciadora oficial da 47ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (EAPIC), que aconteceu em julho do ano passado.

A profissão de influenciador digital em rodeios foi reinventada por Amanda, que foi a primeira no ramo a criar estratégias e colocá-las em prática nos rodeios que participa.

Na Exposhow, em Rio Pardo, Amanda cobriu através do seu Instagram toda a festa e entrevistou Hugo & Guilherme, Icaro & Gilmar, Netto & Henrique, Maiara & Maraisa, Pedro Sampaio e Renato & Giovanelli.

Na Eapic, um vídeo gravado com a dupla sertaneja Maiara & Maraisa viralizou e a influencer divulgou informações em primeira mão através do seu Instagram. Na ocasião, ela ainda entrevistou outros artistas como Zé Neto & Cristiano, João Gomes, Dennis DJ, Gustavo Mioto, Bruno & Marrone e Pedro Sampaio.

A influencer é figurinha carimbada em grandes eventos, shows e rodeios pelo Brasil. Recentemente, Amanda realizou a cobertura e divulgou shows de artistas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa, além da FAICI e da Festa do Peão de Boiadeiro de Itaquaquecetuba.

À Gazeta de Vargem Grande, a influencer contou que, de fato, a Eapic foi um degrau para que outros projetos maiores chegassem em sua vida. “Desde então, sempre mantive contato com artistas do meio sertanejo e fui conhecendo pessoas que trabalham em outros portais reconhecidos nesse meio também”, disse.

Após terminar o trabalho de influenciadora no Rio Pardo Exposhow, Amanda já está em negociação para ficar à frente de outros dois rodeios. As informações devem ser anunciadas pela influencer em breve em suas redes sociais.

O reconhecimento, não só do público que a acompanha e é fã de festas de rodeio, mas também dos artistas que se apresentam, já estão chegando para ela. “Algo que me marcou foi perceber que os artistas já estão me reconhecendo, criando alguns vínculos e isso é um orgulho por saber que estou no caminho certo e fazendo um bom trabalho. Outro destaque também é que tenho seguidores engajados com isso, que me veem como uma referência nesse meio e ficam pedindo minha participação nesses eventos”, contou.

Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, usou o chapéu de Amanda em show

Bombou

Um vídeo da influenciadora com a dupla Maiara & Maraisa já havia viralizado e, agora, Amanda bombou mais uma vez com as sertanejas.

Durante o show de Maiara & Maraisa que aconteceu no dia 13 de maio no Rio Pardo Exposhow, a cantora Maraisa usou o chapéu rosa de Amanda para fazer parte da apresentação, sendo que o público presente reconheceu o acessório como sendo da influenciadora oficial da festa: Amanda. “Isso foi um boom, quando ela colocou, todos viram que era meu e isso deu muito o que falar na região, eu fiquei muito feliz com isso”, contou.

Festa da Batata

A Festa da Batata 2023 tem início na quarta-feira, dia 26, com portões abertos e apresentações durante o dia dos talentos da cidade, sendo Adriano Ramos, Débora Tortelo, Ronaldo Marques, Kethy Oliveira, André & Thiago e Sambaí.com, além da apresentação de Juliana Zitti.

A quinta-feira, dia 27, também será com portões abertos, com apresentação de Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 28, sobem ao palco as duplas Douglas e Vinícius e Hugo e Guilherme, sendo Douglas e Vinícius a primeira apresentação.

No sábado, dia 29, o DJ Leo Buosi sobe ao palco e, em seguida, a dupla sertaneja Guilherme e Benuto animará o público. No domingo, dia 30, também com portões abertos, quem sobe ao palco é a dupla Matogrosso e Mathias.