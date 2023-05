O astro da coluna Momento Pet desta semana é o Lúcio, o vira-lata de 12 anos de Karina Aparecida da Silva.

“Ele é o meu grudinho. Ele sabe quando não estou bem, dorme na cama do lado dos pés e quando eu chego em casa, ele pula em mim, chora e não desgruda de mim. Quando não estou em casa, faço chamada de vídeo e ele fica me olhando e parece que entende o que eu estou falando”, disse.

Karina contou que passeia sempre com Lúcio para ele não ficar muito parado até devido a idade, cuida bem de sua higiene e dá muito amor e carinho. “Minha maior lembrança foi quando minha tia estava doente, acamada em casa e eu cuidava dela e sentava na cadeira do lado da cama hospitalar. Ele ficava deitado olhando pra mim e enchia os olhinhos de lágrimas. Parece que sentia toda a dor que eu estava sentindo”, comentou.

Karina contou que o cachorrinho é a razão de sua vida e não se imagina sem ele. “Queria muito fazer uma homenagem para ele e fiz uma tatuagem. Ele é um vira-lata sim, mas quando se tem amor, não se vê raça”, finalizou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286