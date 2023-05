Em Divinolândia, prefeitura finaliza obras de pavimentação

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, por meio do Departamento de Obras e Serviços, finalizou recentemente a pavimentação em paralelepípedo em duas ruas da cidade.

De acordo com a prefeitura, os serviços foram realizados nas Ruas XV de Novembro e Espírito Santo, no centro da cidade, onde foram recuperados parte do calçamento que precisava de melhorias e há muitos anos não recebia recuperação.

“Com as obras, garantimos melhorias na trafegabilidade das nossas ruas, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida garantindo mais conforto e segurança à população”, disse o prefeito Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca.