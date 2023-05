Festiva do Rotary homenageou as mães

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou a sua tradicional Reunião Festiva em homenagem às mães, no dia 9. O evento aconteceu no salão de festa do Centro Pastoral São Benedito.

A festiva contou com a presença dos companheiros, esposas, filhos e demais convidados. O rotariano José Luís dos Santos homenageou as mães no evento.

Rosemeire Aparecida Penna de Andrade e as crianças apresentaram a música ‘Meu Abrigo’ às mamães presentes. Em seguida, as mães receberam um mimo especial dos rotarianos e o evento foi encerrado com um jantar especial.