Itobi está com inscrições abertas para Rainha do Rodeio

s inscrições para o concurso de rainha, primeira princesa e segunda princesa do Rodeio de Itobi estão abertas.

As interessadas em se inscrever, devem fazê-lo pelo Portal Oficial da Prefeitura, através do link www.itobi.sp.gov.br.

O concurso é uma realização do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com a Prefeitura Municipal.