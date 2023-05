O conceito de “mindset” aplicado ao futuro do trabalho

Reinaldo Ricchi Jr

A palavra “mindset” é geralmente traduzida como mentalidade, e pode ser classificada, de acordo com os cientistas, em duas categorias: mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Nessas duas mentalidades, os pensamentos e emoções possuem enorme potencial para influenciar de maneira positiva ou negativa, especialmente nas questões profissionais [1]. A mentalidade de crescimento influencia de maneira positiva, pois oferece caminhos criativos para expandir a visão e captar as várias transformações do mercado de trabalho, que será cada vez mais influenciado pelas tecnologias do Século 21.

Muitas informações sobre a personalidade do ser humano tem origem na sua mentalidade, que está relacionada ao seu estado de consciência. A mentalidade de crescimento tem o poder de impulsionar o desenvolvimento e despertar o máximo potencial dos profissionais que estejam dispostos a dar saltos significativos nas suas carreiras [1]. Para isso, é preciso investir no longo caminho da aprendizagem contínua, que vai revelando sempre novas descobertas, oportunidades e visões de mundo. Esse investimento permite o crescimento interior, através de um contínuo processo de expansão da consciência, que capta realidades mais amplas e globais, e também estimula a conexão com outras pessoas que estão nesse mesmo processo expansivo.

Pesquisas demonstram que a visão que o ser humano tem de si mesmo influencia diretamente no sucesso ou fracasso da sua vida pessoal e profissional [1].

Se ele acredita, por exemplo, que nasceu com certas habilidades, e é apenas com elas que deve trabalhar, ele possui uma mentalidade fixa, ou seja: está imobilizado no comodismo e na resistência à inovação. Por outro lado, se ele acredita que é possível se expandir interiormente, adquirir novos conhecimentos e ampliar sua visão de mundo, para fazer conexões cada vez mais produtivas, ele possui a mentalidade crescimento.

Essa mentalidade é universal, ampla, criativa e fundamentada, principalmente, na colaboração. Diante das dolorosas complexidades do mundo contemporâneo, é impossível progredir sem um autêntico de espírito de colaboração, no qual cada indivíduo oferece o que tem de melhor, para que todos possam ganhar com os resultados obtidos. É através do conhecimento de si mesmo e do mundo no qual estamos mergulhados que a mentalidade de crescimento se desenvolve.

O autêntico desejo de expandir a consciência e a visão de mundo é um aspecto fundamental nesse vasto contexto: aprendizagem contínua, qualificação profissional, cultura de inovação, mentalidade de crescimento e expansão da consciência são conceitos que vão se unificando e convergindo para um único objetivo: a prosperidade, que deve ser compreendida em seu sentido pleno. A mentalidade de crescimento conduz ao crescimento interior do ser humano, que deve ser aplicado, principalmente, aos enormes desafios que o futuro do trabalho nos apresentará.

Referência

[1] fs.blog/carol-dweck-mindset/