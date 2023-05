Os Grandes nomes do Jazz

Duke Ellington (Edward Kennedy Ellington)

Nascimento: 29/04/1899 Washington (DC)

Morte: 24/05/1974 Nova York (NY)

Atividades: Pianista e Líder de Orquestra

Raros artistas foram tão brilhantes, carismáticos, eloquentes e elegantes como ele no século XX, no sentido de representar a dignidade e a riqueza da Cultura Afro-Americana.

Nenhum músico negro-americano produziu tanto quanto Duke Ellington, sua obra é monumental, extensa e diversificada.

Nas mais de 2.000 composições de sua autoria, ele criou música para dançar (conhecida como Swing), sofisticadas canções, concertos para os solistas de sua orquestra e trilhas sonoras para filmes e balés.

A essência cultura dessa obra, “Ellington foi um dos maiores compositores da América”.

Bem preparado e articulado como poucos, Ellington tornou-se um ícone da dignidade negra tornando-se uma celebridade.

Como band leader, dirigiu por cinco décadas uma Big Band, com um som personalíssimo e repertório próprio. Como o próprio Ellington dizia, seu verdadeiro instrumento era a orquestra.

Maneiras refinadas, teve uma educação primorosa, sua mãe tratava o filho único como um ser muito especial, teve sua educação onde aprendeu a utilizar os talheres adequados em uma mesa de jantar.

Sempre bem vestido nos padrões de moda com roupas e sapatos impecáveis, Edward ainda era adolescente quando recebeu o apelido de Duke (Duque)

Ao perceber que os agentes sempre ficavam com a grande parte dos cachês, Ellington decidiu acumular a função de empresário.

Temas que compôs para a orquestra como: “Sophisticated Lady”, “Prelude to a Kiss”, “Mood Indigo”, “Caravan” e “Perdido”; se tornaram clássicos do repertório jazzístico.

Salve! Duke Ellington!

Raul Rodrigues Baía Filho