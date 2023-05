Prefeitura de Grama realizou palestra com professores

O Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama realizou uma reunião com os professores da rede, onde foi apresentado o tema “Cultura antirracista”.

A Prefeitura Municipal ressaltou que a educação antirracista é aquela que ativamente combate toda e qualquer expressão de racismo na escola, reconhece e valoriza as várias contribuições passadas e atuais, em todas as áreas do conhecimento humano, de africanos e afro-brasileiros para o Brasil e o mundo. Segundo o informado pela prefeitura, a cultura antirracista é essencial para a construção de uma sociedade mais equitativa e menos violenta, bem como combater a exclusão escolar.