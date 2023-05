Um terreno foi vendido pela prefeitura

Dos seis terrenos colocados à venda pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul no último mês, apenas um foi vendido. O lote vendido foi o 3, no Jardim Santa Martha, onde era pedido o valor mínimo de R$ 92.400,00. Segundo o informado, não houve interessados nos demais lotes.

A prefeitura publicou o edital de concorrência 01/2023 para vendas de lotes de terrenos de áreas municipais em diversos locais da cidade. O lote 3 foi vendido pelo valor de R$ 92.552,80.

Além do lote 3, que foi vendido, havia o lote 1, no Jardim Paulista, pelo valor mínimo de R$ 81.832,00, o lote 2 no Centro que seria vendido pelo valor R$ 123.960,00. Havia o lote 4, no Jardim Paraíso, pelo valor mínimo de R$ 67.687,60. O lote 5, no Jardim São Lucas, estava por R$ 87.056,40 e o lote 6, no Conjunto Habitacional Cristiano Osório de Oliveira Filho, por R$ 130.047,60.

Os interessados nas compras dos terrenos deveriam entregar os envelopes no Departamento de Licitações e Compras até o dia 9, uma vez que a modalidade da concorrência seria do tipo maior oferta.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que o valor arrecadado na venda do lote 3, bem como os demais lotes que já haviam sido vendidos, será destinado conforme projetos autorizativos aprovados pelo legislativo. “No tocante aos lotes que não foram vendidos será oportunamente analisado se será colocado à venda novamente”, disse.