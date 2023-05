Gente e Fatos

Bruna

Bruna Santangelo Doretto, proprietária do Pipoca Doce Buffet Infantil, brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 20, recebendo o carinho do marido Fabrício e dos filhos Théo, Felipe e Caio. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme

O professor de muay thai e jiu jitsu Guilherme Daloca troca de idade neste sábado, dia 20, recebendo as felicitações dos pais, irmãos, sobrinhos, da namorada Íris com quem divide a foto, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme Ferri

O engenheiro Guilherme Arrigoni Ferri brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 20, recebendo os cumprimentos de toda a família, dos amigos e da namorada Natália, junto na foto. Foto: Arquivo Pessoal

José Cossi

O cirurgião dentista, José Cossi Júnior comemora seu aniversário de 53 anos na quarta-feira, dia 24, quando recebe as felicitações da esposa Juliana e dos filhos Lucas e Maria Beatriz. Foto: Arquivo Pessoal

Joyce

Joyce Merlin celebra a mudança de idade na quinta-feira, dia 25, ladeada pelo carinho do marido Fábio, da filha Maria Fernanda, dos pais e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

César

Na expectativa pelo nascimento da filha Maitê, o pintor de automóveis César Augusto de Sordi de Souza comemora a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 24, quando recebe os cumprimentos da esposa Ana Luiza, da mãe Sílvia e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Mell

Mell Magalhães Vidale estreia a nova idade na quarta-feira, dia 24, quando recebe os parabéns da mãe Taizy, do pai Fabrizio, dos irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Dionísia

A professora aposentada Dionísia Aparecida B. Dezzotti aniversaria neste sábado, dia 20, ladeada pelo carinho de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Richard Strazza

Nesta segunda-feira, dia 22, padre Richard Strazza da Silva comemora seu aniversário e recebe as felicitações de toda a família, dos amigos e seminaristas da cidade de Brodowski. Padre Richard também recebe os parabéns da comunidade vargengrandense, onde é muito querido. Foto: Arquivo Pessoal

Gislaine

Gislaine Pereira Sandrini, diretora do Colégio Novaera, brinda a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 26, quando recebe o abraço do marido João e dos filhos João Otávio e Rita de Cássia. Foto: Arquivo Pessoal

Helena

Helena Gomes Del Santo completou 8 anos de idade no último domingo, dia 14, quando recebeu os parabéns da mãe Gislaine, dos irmãos Gabriel e José Osvaldo e dos avós e padrinho Neide e José Carlos. Foto: Arquivo Pessoal

Paula

A manicure Paula Almeida comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 25. Os parabéns ficam por conta da mãe Maria Aparecida, dos filhos Luiz Gustavo e Caio Henrique, do namorado Gustavo, dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Vinícius Brandão e Francislene Silva

Vinícius Ferreira Brandão e Fracislene Aparecida da Silva se casaram no último sábado, dia 13, em cerimônia celebrada pelo padre Antônio Carossi na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Após a cerimônia, o casal recepcionou seus convidados no Espaço Nobre, onde foi servido aos presentes a comida preparada pelo buffet do espaço e por Gaúcho, além de apreciar uma boa música com Aline e Leandro. Vinícius é filho de Elida de Cássia Brandão e enteado de José Roberto Anastácio, e Francislene é filha de Maria Aparecida Elidio Gomes da Silva e Francisco Roberto da Silva, já falecido. Fotos: Angelino Jr.

Ana Carolina

A auxiliar de escritório da Imprensa FM, Ana Carolina Fabris, troca de idade na terça-feira, dia 23. A frente das felicitações estão os pais Cristina e Leandro, os filhos Heitor e Lorena, o noivo Gabriel, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Clara

A jovem Maria Clara Bovo, aniversariou nesta sexta-feira, dia 19, quando completou 13 anos de idade, e recebeu o abraço dos pais Edson e Flávia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Marília

Na sexta-feira, dia 26, Marília Roqueto troca de idade e recebe os cumprimentos dos pais Angélica e Paulo, das filhas Manuela e Heloísa, do marido Mateus e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Michele

Michele da Silva Felício troca de idade neste sábado, dia 20, recebendo o abraço do marido Cristiano e do filho Vitor. Foto: Arquivo Pessoal

Lúcia Helena

A professora Lúcia Helena Canato celebra seu aniversário na terça-feira, dia 23, recebendo os cumprimentos do marido Ângelo, dos filhos Camírian, Camilo, Maria Clara e Bruno, da nora Josilaine, dos genros Lucas e Claudinei e dos netos Braian e Mirella. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

A professora Patrícia Aliende aniversaria neste sábado, dia 20, recebendo o carinho dos pais Zé Novo e Cidinha, irmãos Marcelo, Adriane, e Alexander, cunhada Solange e sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Wilkes

Wilkes Bruno aniversariou no último domingo, dia 14, quando foi parabenizado pela mãe Adriana Gabriel e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Josiane Cristina

A confeiteira Josiane Cristina de Oliveira comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 25, quando recebe as felicitações do marido Marcos, dos filhos Matheus e Guilherme, da nora Gabriele, dos pais Maria e José e do irmão Jonas. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

Lucas Toneto brinda seu aniversário na quinta-feira, dia 25. Os parabéns ficam por conta dos pais Flaviane e Roberto e dos irmãos Daiane, Taís e Calvin. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Cláudia

A professora Ana Cláudia Cachola celebra seu aniversário neste domingo, dia 21, recebendo os cumprimentos do marido Luciano, do filho Miguel, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Dionísio

Na quinta-feira, dia 18, Dionísio Peretti completou 97 anos de idade e recebeu o carinho dos filhos Carlos Roberto, José Roberto e Rodrigo, das noras Maria Aparecida Gimenes, Maria Aparecida Ângelo e Letícia, dos netos Juliana, Rafaela, Marcelo, Patrícia, Thalita e Camila e dos bisnetos Victor e Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Tamires e Matheus

Neste sábado, dia 20, Matheus Germano de Carvalho festeja seu 9º aniversário e recebe os parabéns da mãe Tamires, da irmã Maria Fernanda, do avô Dito e dos tios Tiago e Zilda. E na quarta-feira, dia 24, sua mãe Tamires Germano aniversaria e recebe o carinho de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Virgínia

Nesta segunda-feira, dia 22, Virgínia Andrade Cavalheiro brinda a chegada da nova idade e recebe o carinho do marido Eduardo, dos filhos Anita e Pedro, de toda a família e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Alberto

O fisioterapeuta Carlos Alberto Aliende Ribeiro celebra a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 23, recebendo os cumprimentos da esposa Kênia, do filho Gabriel e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Luís Fernando

Na sexta-feira, dia 19, padre Luís Fernando da Silva, Coordenador Diocesano de Pastoral e Vigário Episcopal da Diocese de São João da Boa Vista, celebrou seu aniversário e recebeu os parabéns da mãe Cleusa e do irmão Rafael, juntos na foto, de toda a família, dos amigos e da comunidade religiosa. Foto: Arquivo Pessoal

Roseane

Roseane Facci celebra a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 25, recebendo o abraço dos filhos Pedro, Júlia e Murillo. Foto: Arquivo Pessoal

Vinícius

Na quarta-feira, dia 24, o assessor comercial e influencer Vinícius Coutinho, troca de idade e recebe as mensagens de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lavínia

A laceira Lavínia Romano Baizi Sinhá estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 22, recebendo os parabéns do Pedro, das filhas Elisa e Maria Clara, dos pais Michele e Luís, da irmã Liara, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal