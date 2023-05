Alunos participaram de audiência pública da LDO na Câmara

Os alunos da Escola D. Pedro II participaram da audiência pública que discutia a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício do ano que vem. A audiência aconteceu na quinta-feira, dia 18, às 19h, no prédio da Câmara Municipal.

Na ocasião, os alunos foram acompanhados pelo professor Leandro Sangalli, que tirou uma dúvida com os vereadores a respeito da responsabilidade da iluminação da cidade, que hoje recai sobre a Prefeitura Municipal.

Participaram da audiência pública o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador Antônio Sérgio da Silva (PSDB), o conhecido Serginho da Farmácia, o presidente da Câmara Guilherme Contini Nicolau (MDB), os vereadores Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) e Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), e o assessor jurídico Valter Luís de Mello.

A LDO é aprovada todo ano e nela constam as prioridades da prefeitura municipal para 2024. Ela orienta o prefeito na feitura da Lei Orçamentária Anual (LOA), com base no que foi aprovado pelo Plano Plurianual. Na LDO estão contidas as previsões de várias despesas como cargos e salários dos servidores, o que vai se gastar e quais serão as obras planejadas para 2024 e as condições das transferências de recursos a entidades públicas e privadas, delimitando o que poderá ou não ser realizado no ano que vem, estabelecendo metas e prioridades.

A população agora tem 15 dias para enviar sugestões aos vereadores que poderão elaborar emendas às leis orçamentárias para 2024 e uma vez aprovadas, vão para sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).