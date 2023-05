Eleição da Apeoesp será sexta-feira, dia 26

Na próxima sexta-feira, dia 26, haverá as Eleições Estaduais e Regionais do Sindicato dos Professores, a APEOESP.

Na ocasião, haverá urnas fixas e volantes, sendo que uma estará na subsede em São João da Boa Vista e a outra estará na Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço em Aguaí. Haverá urnas volantes em Águas da Prata, São Roque, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, São Sebastião da Grama, São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim e Vargem Grande do Sul.