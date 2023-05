Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu o taxista Lauro Rosa do Nascimento, aos 86 anos de idade, no dia 14 de maio. Era viúvo de Olenca Barbosa Rosa; deixou o filho José Geraldo do Nascimento; a nora Patrícia; os netos José Vinícius e Gabriela. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mário Verri Junior, aos 63 anos de idade, no dia 14 de maio. Deixou a mãe Maria Francisca de Oliveira Verri; a esposa Enilda de Fátima Lourenço Verri; os filhos Gabriel e Daniela e o irmão José Maurício. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wilson Sebastião dos Reis Sinhá, aos 51 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou a irmã Adriana; e o sobrinho Tairone. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Amara Clarinda da Silva, aos 94 anos de idade, no dia 15 de maio. Era viúva de José Lourenço; deixou os filhos Maria Ivanilda, Vanice, Madalena, Irene, José, Nivaldo, Carlos e Lúcia; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Idalina da Silva Duarte, aos 71 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou o marido João Vinício dos Santos Duarte; os filhos Carlos Eduardo, Cristiane Sueli e Simone; os genros Vanor e Márcio; a nora Emilene; os netos Davi, Gabriel, Julia, Emily, Pedro e João Eduardo; e a irmã Aparecida. Foi sepultada no dia 17 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivo Carlos da Cunha, aos 72 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou a esposa Luzia Augusta Nogueira da Cunha; os filhos José Carlos, João Carlos, Jeobert, Jaqueline e Janaina; as noras Lúcia e Joice; os genros Danilo e Lucas; os netos Renan, Ana Laura e João Otávio; as irmãs Fátima e Helena e sobrinhos. Foi sepultado no dia 18 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Cândido Oiano, aos 78 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou a esposa Bia Espósito; as filhas Alessandra, Adriana e Andréia; genros; netos; irmãos, irmãs e sobrinhos. Foi sepultado no dia 18 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria de Lourdes da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 17 de maio. Era viúva de Alcino Dionisio da Silva; deixou os filhos Maria José, Alda, Clemilda e Jackson; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 18 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mário Firmino Alves, aos 68 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou os irmãos José Luís, Irene e Jair; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Ribeiro, aos 70 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou a esposa Maria Valéria Moreira; os filhos Iasmim e João Marcelo; o genro Tiago e as netas Ana Laura e Maria Clara. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Vicente Paulo Rosa, aos 68 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa a esposa Estela H. Rosa; os filhos Alan Esraelita, Cláudio, Homero e João Pedro; genros e noras. Foi sepultado no dia 7 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Fernando da Silva, aos 35 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa os filhos Ana Clara, Davi e Miriam. Foi sepultado no dia 7 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Anderson Antônio Mariano, aos 35 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa os pais Antônio Mariano e Maria José Ferreira Mariano, e a filha Micaele. Foi sepultado no dia 7 de maio, no Cemitério de Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mariana Fortine Lopes, aos 81 anos de idade, no dia 8 de maio. Deixa os filhos Mário, Fábio e Sueli. Foi sepultada no dia 8 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marília Buani, aos 91 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixa os filhos Júlio, Marta, Rosa e Sebastião. Foi sepultada no dia 9 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Juliana Flávia Rodrigues, aos 30 anos de idade, no dia 14 de maio. Deixou os pais Inácio e Maria Justina. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Paulo Batista Raimundo, aos 61 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou a esposa Maria Benedita; os filhos Almir, Giliard e Sandra. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Magaly Inez dos Santos, aos 65 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou a filha Mariana. Foi sepultada no dia 17 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Iracema de Souza Moura, aos 86 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou os filhos Silvana, Joaquim, Maria e Sérgio. Foi sepultada no dia 17 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Moysés Ciampone, aos 81 anos de idade, no dia 11 de maio. Deixou a esposa Raquel; os filhos Thiago, Raquel e André. Foi sepultado no dia 11 de maio, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Doralice Fernandes Roque, aos 82 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou os filhos José e Roselena. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Maria Anezia Pereira Tomé, no dia 28 de abril. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Poços de Caldas.

Faleceu Dacila Martins Luiz, no dia 1º de maio. Foi sepultada no dia 1º de maio, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Ângela Maria Andreato, aos 45 anos de idade, no dia 14 de maio. Foi sepultada no dia 14 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

