Hospital completou 98 anos

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul completou no último sábado, dia 13, 98 anos desde a sua fundação. Embora o funcionamento da entidade e os atendimentos sigam de maneira normal, conforme apurou a Gazeta de Vargem Grande junto à Prefeitura Municipal e junto ao Hospital, o local passa por uma pequena crise, que, ao que parece, está longe de ser solucionada.

Terminou em 31 de dezembro o mandato da diretoria do Hospital de Caridade, cujo provedor era o empresário Jair Gabricho. No dia 3 de janeiro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório do Hospital pelo período de 30 dias.

O interventor do Hospital de Caridade Valmir Costa, nomeado pelo prefeito Amarildo, teve o seu mandato prorrogado por mais 60 dias no fim de janeiro. No final de março, a nomeação do interventor Valmir Costa foi prorrogada por mais 90 dias.

A Prefeitura Municipal segue na busca por interessados em assumir a provedoria da principal entidade da cidade.

O Hospital

O Hospital de Caridade iniciou suas atividades em 1925, contando com dois alqueires de terras da Chácara Santa Cruz. Seu objetivo, desde o princípio, era atender, principalmente, a população mais carente, porém, já começava a enfrentar inúmeros desafios. Em 13 de maio do mesmo ano, a pedra fundamental do hospital foi lançada dando início a construção do prédio.

Por se tratar de uma instituição filantrópica, colocar uma estrutura tão robusta para funcionar não era nada fácil. Com o crescente número de obstáculos, foi necessário entregar o local para a Prefeitura Municipal da cidade e o hospital ficou fechado por 18 anos.

Em 1943, através de uma convocação do prefeito da época, uma associação com membros da sociedade foi montada para organizar a reabertura do hospital, comandar as obras de melhorias e arrecadar recursos. E, assim, o prédio abriu as suas portas para a população com o nome de santa casa de misericórdia.

Três anos depois, o nome passou a ser Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Daí por diante, o prédio passou por diversas melhorias, como o centro obstétrico, a nova maternidade e o centro cirúrgico, recentemente reformado.

Desde sua inauguração, a estrutura como um todo foi ampliada e passou a ser constantemente atualizada.