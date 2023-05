Represa terá quadra de beach tennis

O beach tennis, ou tênis de praia, nasceu na Itália por volta de 1987, chegou ao Brasil em 2008 e tem ganhado cada vez mais adeptos no país, ficando popularmente conhecido após a pandemia da Covid-19. Em Vargem Grande do Sul, o esporte conquista cada vez mais adeptos e, agora, as quadras de areia da represa estão sendo revitalizadas para que o esporte seja praticado no local.

Um empreendimento do ramo foi inaugurado em Vargem em outubro de 2021 e, de lá para cá, os adeptos desta modalidade esportiva na cidade só estão crescendo.

No início do mês, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em suas redes sociais que as quadras de areia da Barragem Eduíno Sbardellini estão sendo reformadas para serem de beach tennis e futevôlei. Conforme informou, mesmo sem a obra estar concluída, os esportistas já estão fazendo uso.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que, de acordo com informações do Diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Luís Carlos Garcia, a quadra será livre para uso dos munícipes. “Após a inauguração os interessados em utilizar o local devem entrar em contato com o Departamento de Esporte para informações, agendamentos de jogos e utilização do local”, disse.

Segundo o explicado, no local foi realizada a drenagem, pintura da estrutura metálica, colocação de areia fina, instalação dos suportes para colocação de rede, sendo que as redes vão serem instaladas em breve, além de outros serviços realizados.

O esporte

Dados da Confederação Brasileira de Tênis, que abrange o beach tennis no país, apontam que em 2021 havia pouco mais de 400 mil praticantes da modalidade. No ano passado, subiu para mais de um milhão, num crescimento de 175%.

O esporte é inclusivo, sem restrição de idade, e permite uma interação entre familiares e amigos, sendo um sucesso. Segundo a confederação, o Brasil concentra 60% dos praticantes de beach tennis no mundo e vem dominando esse espaço também no exterior.

A prática de esportes no geral, além de auxiliar na saúde física, é um grande aliado para a saúde mental. Estudos mostram que praticar esportes reduz o estresse, aumenta a autoconfiança, melhora a concentração e aumenta o condicionamento físico e a resistência do esportista.

Com o sucesso do esporte, não só na cidade, mas também no Brasil e no mundo, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou um professor de beach tennis para tirar algumas dúvidas para aqueles que têm interesse em praticar ou possuem curiosidade sobre a modalidade que vem conquistando cada vez mais adeptos.

Marcelo Bruno Nascimento da Silva, conhecido como Marcelo Chipanga, tem 27 anos e é professor de beach tennis há três. Hoje em dia, ele tem uma média de 100 a 110 alunos e dá aula na Academia Espaço Beach, em Vargem Grande do Sul.

Marcelo Chipanga explicou que o beach tennis é um esporte praticado em uma quadra de areia com raquete, bola e rede, que pode ser disputado individualmente ou entre duas duplas. “O objetivo é passar a bolinha para o outro lado por cima da rede com apenas um toque, sem deixar que ela caia do seu lado da quadra”, disse.

Para ele, o esporte difere dos demais por ser um esporte para a família. “É um esporte totalmente democrático, um esporte fácil de aprender e um esporte feito para a família toda. Na minha opinião o que difere dos demais é que é um esporte feito para a família onde pode jogar o pai, mãe e filhos todos juntos e também é um esporte onde a aprendizagem dele é mais ‘fácil’ que os demais esportes. No beach, se você aprender errado você consegue fazer alguns jogos, já em outros esportes fica mais difícil de ter um jogo”, comentou.

Além da curiosidade e vontade de ingressar em um novo esporte, o professor informou que para praticar a modalidade basta ter uma raquete e duas bolinhas. “Hoje em dia para praticar tem raquetes que varia de R$ 400,00 a R$ 4 mil, aí vai da condição da pessoa para comprar uma raquete. Além disso, terá alguns gastos com as vestimentas, que varia também o preço, e vai ter um gasto da arena onde vai praticar o esporte. Então, se a pessoa desembolsar R$ 1.200 reais já dá para praticar o esporte normal”, disse.

O beach tennis, segundo o informado pelo professor pode ser praticado por crianças a partir de 6 anos de idade até idosos de 100 anos. Os benefícios da modalidade, felizmente, são muitos. “Tem alto gasto calórico. Por exigir muita movimentação e rapidez promove um alto gasto de calorias, auxiliando no processo de emagrecimento. O esporte trabalha o corpo inteiro, melhora o desenvolvimento físico-motor, promove a tomada de decisões rápidas e aumenta a motivação”, explicou.