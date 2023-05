Voluntários revitalizam pista de skate

A pista de skate Fernando Cafezeiro, da Barragem Eduíno Sbardellini, de Vargem Grande do Sul, passou por uma reforma e foi concluída no início deste mês. A obra teve início em 29 de novembro de 2021 e chegou ao fim no dia 8 de maio de 2023.

A pista havia sido adotada por um grupo de skatistas, por meio do programa Adote um Bem Público, da Prefeitura Municipal. No final de 2021, foi assinado um termo de colaboração para recuperação, manutenção e preservação da área pública de uso comum.

A adoção ocorreu pela empresa Rebell Company, empresa de João Paulo Barbosa Radaeli, conhecido como Joãozinho Radaeli, junto à Comissão dos Skatistas de Vargem Grande do Sul.

O Programa Adote um Bem Público é uma parceria, onde a prefeitura também poderá colaborar com o responsável pela adoção na administração do bem adotado, inclusive com a cessão de materiais, equipamentos entre outras coisas. Esse tipo de parceria com a administração pública é muito importante, conforme destacou a prefeitura, pois assim é possível manter as áreas verdes do município e trazer melhora na qualidade de vida da população.

À Gazeta de Vargem Grande, Joãozinho Radaeli, fundador e presidente da Comissão dos Skatistas da cidade, explicou o que foi feito nesta obra. “Foi uma obra muito desafiadora, pois se tratava de revitalizar e adequar um local que antes era totalmente inapropriado para a prática do skate, que ficou por 10 anos abandonado e sem manutenção”, disse.

“Quando adotei a pista ela estava totalmente obsoleta, tivemos que demolir obstáculos que não tinham utilidade, havia uma parte mal aproveitada do terreno, onde só tinha mato, o chão foi feito com material de baixa qualidade, haviam muitas trincas e rachaduras que comprometiam as rampas e refizemos todo o piso. Inclusive esta parte do terreno onde era mato, tudo com um concreto especial para aguentar impacto, no lugar dos obstáculos antigos, fizemos novos, foram colocadas cantoneiras, reparo de ferragens, corrimões novos, reparo das trincas, limpeza ao redor de tudo, plantio de árvores, nova iluminação em led e também pintura nova, câmeras de segurança e muitas outras coisas”, completou.

O projeto de revitalização, conforme explicou, foi feito por ele mesmo junto aos demais skatistas, ouvindo as opiniões de cada um de forma democrática.

Joãozinho explicou que essa revitalização na pista de skate era de extrema importância. “Não tínhamos um local adequado e também mostra a força e a união que o skate tem”, disse.

Ele comentou que outro fato importante é a criação de projetos sociais de aulas de skate para incentivar as crianças a se ocuparem com o esporte e que, felizmente, após ter adotado a pista, a fim de fazer essa revitalização, viu o preconceito com o skate diminuir na cidade. “Isso mostrou que o skate não é crime, não é só um esporte ou uma brincadeira, é um movimento, um estilo de vida e, diferente do que muitos pensam, o skate salva e transforma vidas”, completou.

A revitalização da obra aconteceu por Rebell Company, Joãozinho Radaeli, Fernandinho Pinturas, Goat Skate Crew, Anjo Tintas, Comissão dos Skatistas de Vargem Grande do Sul, Jairo Silva, Enzo, Gustavo Oliveira, Luís Otávio, Leonardo Batista, Vitor de Souza, Guilherme de Souza, Denis André, Natan Sousa, Mateus Formiga, Richard Parca, Vinicius Chuck, Januário, Caio Rosselini, Bruno Daloca, Emanuel, Rafael Ribeiro, Breno Souza, Daniel Souza, Giander Carvalho, Giovani Carvalho, Guilherme Paro, Kadu Martins, Frog Art, Guilherme Silva, Vitinho Dom do Corte, Vinicius Nako, Melina Radaeli, Alexia Franco, Maria Vitória Camilo, Kayque Ilheo, Alisson Gabriel, Letícia Fortine, Pedro Batista, Caio Parreira, Dandan, Rodrigo Bruno, Cauan, Lipe, Gustavo Barbosa e José Vitor Segmax, além do apoio do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB).

Fotos: Arquivo Pessoal

Pista de skate antes da revitalização