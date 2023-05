A dengue que volta a preocupar

Conversando com um dos responsáveis pelo combate à dengue em Vargem Grande do Sul, este afirmou que uma das grandes preocupações que a equipe da Saúde está tendo, é com o grande número de materiais descartáveis, principalmente plásticos, jogados nos terrenos.

Aparentemente os terrenos estariam limpos, sem mato, mas uma vasculhada e dá para perceber o tanto de copos, pratos, saquinhos, sacolas plásticas que acabam por acumular água das chuvas e com isso tornar-se criadouro dos mosquitos que transmitem a dengue.

Mais uma vez a responsabilidade de combater a doença que nas últimas semanas tem crescido muito na cidade, é a educação dos moradores e cidadãos de Vargem Grande do Sul.

Não jogar papel nas ruas já seria pedir muito, uma vez que não temos cultura para tal, mas jogar plásticos e outros materiais nos terrenos baldios poderiam ser evitados com um pouco mais de esforço e consciência, uma vez que a doença pode atingir quem jogou o lixo ou mesmo um familiar seu, com consequências que podem ser fatais.

Uma das causas do aumento considerável de casos de dengue no município este ano foi o período chuvoso prolongado, mas a boa notícia é que o ciclo de ocorrência da dengue tende a diminuir consideravelmente agora, com a chegada do frio e a diminuição das chuvas.

Abril foi o pico da propagação da doença, que continuou subindo em maio e agora a tendência é diminuir de casos da dengue tipo 1, que é a forma clássica da doença e que começou a aparecer no Brasil em 1986, sendo, portanto, a que mais a população tem contato e que já apresenta mais resistência a ela.

Os bairros mais atingidos em Vargem Grande do Sul são o Jardim Dolores, o Jardim Ferri, Jardins do Lago I e II e Jardim Cristina, todos situados acima do asfalto e onde a equipe da dengue não por coincidência, encontrou mais materiais descartados nos terrenos baldios.