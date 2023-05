“Bem, para o nosso Recordar sempre existe alguma coisa vibrando no ar, porque vargengrandense que é vargengrandense, não resiste guardar só para si as coisas do passado que estão em sua memória, em seu coração.”

Benedito Bedin

A frase do “Mestre”, extraída de sua crônica “AS IDÉIAS DO PROFESSOR NOVAES PARA VARGEM GRANDE”, publicada na Gazeta de Vargem Grande, em 13/03/1999, reflete a verdade, pois tivemos a grata satisfação de receber cópias do jornal “O Bohemio”, que iniciou sua circulação em 1934.

Assim, soubemos que nossa terra teve mais dois jornalistas, de quem desconhecíamos o pendor literário, o seu diretor: Aldamiro Tatoni e o seu redator: Alcino Ferrari.

O noticiário, Órgão Crítico – Humorístico – Literário e Esportivo, alegrou a população local com seus concursos, anedotas, crônicas, etc….

Agora, com o conhecimento de sua existência, cumpre continuar sua pesquisa, de forma que contamos com os conterrâneos para o fornecimento de informações sobre o semanário.

MARIO POGGIO JR.