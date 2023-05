Satisfeito

O vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento ficou contente com o comparecimento dos alunos do Colégio D. Pedro II na audiência pública realizada na última quinta-feira, dia 18, no prédio da Câmara Municipal para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem.

A participação popular nos destinos da cidade é uma preocupação do vereador e a ida dos alunos é um passo importante, pois já houve ocasião em que nenhuma pessoa participou de audiência pública na Câmara Municipal.

Apenas cinco

Dos treze vereadores municipais, apenas cinco participaram da audiência para estudos da LDO. O presidente da Câmara Guilherme Contini Nicolau (MDB), o vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), Célio Santa Maria, o Gordo Massagista (PSB), e Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB)

Utilidade pública

A Associação Futuro Atleta (AFA), Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul, que tem o nome registrado em homenagem ao ex-prefeito Huber Brás Cossi, foi declarada como utilidade pública pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. O projeto de lei aprovado pelos vereadores foi de autoria do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) e segue para sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Constitucionalidade

Pelo que pôde apurar o jornal, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) deverá encaminhar o projeto de lei para estudos junto ao seu departamento jurídico que irá dar parecer sobre a legalidade ou não do mesmo. Só então o prefeito deverá se manifestar sobre o caso.

UNIVESP

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) aplicará no dia 28 a prova objetiva e redação do processo seletivo 2023, às 13h, de forma presencial, em diversas regiões do Estado de São Paulo.

A prova será aplicada para mais de 99 mil candidatos, o maior número de inscrições efetivadas da história da instituição. Os locais podem ser conferidos no site: www.vestibular.univesp.br. O gabarito oficial será divulgado no dia 29, no mesmo endereço e o início do ano letivo está previsto para o final de julho.

A prova

A prova terá duração de 5 horas e será dividida em duas partes (redação e 56 questões voltadas às disciplinas de Português, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês). O candidato deverá comparecer no local munido de documento oficial, com foto atualizada, conforme orientações do artigo 13, da portaria do vestibular. Os portões serão fechados às 13h.