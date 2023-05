Caminhoneiro de Vargem morre em acidente em Capitólio

Um caminhoneiro de Vargem Grande do Sul se envolveu em um acidente em Capitólio (MG), na quarta-feira, dia 24, por volta das 8h30. O motorista, Fernando Aparecido Teixeira de Freitas, de 48 anos, estava sozinho e não resistiu.

O acidente aconteceu na rodovia Newton Penido, a MG-050. O motorista foi socorrido pelo Resgate à Santa Casa de Passos e veio a óbito às 21h30.

Fernando estava indo carregar batata na Serra da Canastra e, em Capitólio, caiu em uma ribanceira. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Fernando tinha 48 anos e residia na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Ele deixou a esposa e três filhos, além dos irmãos e sobrinhos. O caminhoneiro foi sepultado nesta sexta-feira, dia 26, no Cemitério da Saudade.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Fotos: Arquivo Pessoal