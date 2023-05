Dupla foi presa por tráfico no Jardim Santa Marta

Dois rapazes foram presos por tráfico de drogas na sexta-feira, dia 19, por volta das 21h, no Jardim Santa Marta. A apreensão aconteceu pela Polícia Militar de Vargem durante patrulhamento.

Os policiais viram o veículo Citroen/C3 com dois ocupantes e foi feita a abordagem. Após as buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao vistoriar o interior do carro, foi encontrado em um compartimento abaixo do volante, um pequeno invólucro de plástico na cor preta contendo em seu interior oito eppendorfs, todos contendo em seu interior um pó branco semelhante a cocaína. No compartimento do painel do rádio, foram localizadas duas embalagens com duas porções de maconha.

O condutor e proprietário do carro, que estava com a quantia de R$ 484,00 em notas diversas, foi identificado. Com o passageiro, havia R$ 1.377.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até o Plantão da Polícia em São João, onde ficaram à disposição da Justiça. O veículo foi recolhido ao Pátio de São João. Durante a ocorrência foi solicitado o apoio da GCM, que realizou revista com o cão Raposa.