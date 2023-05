Furtou residência no Centro e foi pego em flagrante

Por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 25, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua 26 de Setembro, no Centro. No local dos fatos, foi feito contato com a vítima, onde relatou que chegou para almoçar, por volta das 11h45, e constatou que a porta de sua cozinha estava arrombada e o seu quarto estava revirado.

A vítima informou que havia sido furtado três relógios da marca Triton, uma escova de cabelo rotativa, um secador de cabelo, uma chapinha de cabelo e do quarto do seu filho, foi subtraído uma pulseira de ouro e outra folheada. Ela ainda contou que sua vizinha informou que minutos antes dela chegar, ouviu que alguém tocou a campainha e da janela dela ela viu um rapaz de cor branca, trajando calça, camiseta e com boné avermelhado e com um saco de cor preta nas costas na porta da casa da vítima, e ouviu um barulho alto como se algo tivesse quebrado e também barulhos de passos dentro da casa, porém, ela imaginou que era a vítima que havia entrado para almoçar.

Os PMs solicitaram as câmeras de monitoramento da Escola Estadual Alexandre Fleming, sendo reconhecido o rapaz, que é conhecido pela prática de furto. Nas imagens, ele caminhava pela rua da vítima com um saco preto nas costas e é possível ver a vítima trafegando com o seu veículo no mesmo momento.

Por saber onde o rapaz reside, os policiais foram à casa dele e fizeram contato com a mãe, que informou que ele não estava em casa. No entanto, o rapaz saiu correndo de dentro da casa e passou pela equipe, mas foi detido.

Questionado sobre o furto, ele permaneceu em silêncio, sendo então dada voz de prisão em flagrante delito. Após isso, os PMs realizaram uma busca na residência com a autorização da mãe, sendo apenas localizado o boné que ele estava usando. Nenhum objeto subtraído foi recuperado.

O rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, sendo que a vizinha da vítima reconheceu como sendo o mesmo homem que viu na rua, reconhecendo inclusive o boné. O delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.