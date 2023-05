Investigado por tráfico foi preso em ação da Polícia Civil e da PM

Nos últimos meses, policiais civis da Delegacia de Vargem Grande do Sul, com apoio de policiais militares, vêm realizando investigações visando coibir o tráfico de drogas em vários pontos da cidade.

Durante as investigações, vários traficantes foram presos em flagrante, com apreensões de drogas, dinheiro e apetrechos para fracionar e embalar drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, entre os investigados estava um morador do Jardim Paraíso I, sendo que após a obtenção de fortes indícios de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o delegado Antônio Carlos Pereira Junior, representou pela expedição de Mandado de Busca Domiciliar.

Após o deferimento do mandado, na tarde desta quarta-feira, dia 24, os policiais civis Felipe, Tiago, Diego e Roberto, juntamente dos policiais militares CB PM Salomão e CB PM Márcio, acompanhados do Delegado de Polícia, foram até a residência do investigado.

Durante o cumprimento do mandado, localizaram 50 gramas de cocaína, um prato e uma colher com resquícios de drogas, uma mini balança de precisão, 212 embalagens tipo ziplock, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, um aparelho celular e R$ 4.651,00.

A droga apreendida seria fracionada em centenas de porções, que são vendidas no valor de R$ 50,00 a grama. Diante dos fatos, o investigado recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e, após ser autuado em flagrante, foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.