Itobi realiza Dia do Brincar neste sábado

A Prefeitura de Itobi, através do Departamento de Cultura e Turismo, realizará o Dia de Brincar neste sábado, dia 27.

O evento tem início às 9h, no Espaço Cultural Octavio Zanetti. Na ocasião, de acordo com a Prefeitura Municipal, a criançada poderá participar de recreação, brincadeiras e ainda se deliciar com pipoca e algodão doce.

O Dia do Brincar faz parte da Semana do Brincar, referente à Lei Municipal 1.961 de 2017. A Prefeitura Municipal de Itobi ressaltou que esse será um dia muito gostoso com brincadeiras e vivências culturais para todos os participantes.

Aqueles que quiserem se voluntariar para ajudar no Dia do Brincar, podem chamar a Prefeitura Municipal de Itobi por mensagem na rede social Facebook.