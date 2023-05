Motociclista sofre acidente na Av. Bolonha e não resiste

Na noite de quinta-feira, dia 25, uma motocicleta modelo Honda/Titan e um carro VW/Parati se envolveram em um acidente na Avenida Antônio Bolonha, por volta das 18h30. O motorista da moto, Anderson Corsi, de 32 anos, foi socorrido ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, mas infelizmente não resistiu.

Segundo o apurado pelo jornal, o carro e a moto estavam no mesmo sentido da via, quando a Parati fez uma conversão e atingiu o motociclista, que foi socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade pelo Resgate da Guarda Civil Municipal. No entanto, Anderson não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da Polícia Científica também foram acionadas. O condutor do veículo nada sofreu.

Anderson trabalhava na empresa Ebara e residia no Jardim Fortaleza. Ele deixou a esposa e dois filhos.