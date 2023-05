Três procurados foram detidos na última semana

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu três procurados na última semana. Um rapaz foi pego no final da tarde de sexta-feira, dia 19, na SP-215, o outro na tarde de sábado, dia 20, no Jardim São Lucas, e outro na Vila Santana na terça-feira, dia 23.

Na sexta-feira, dia 19, por volta das 17h40, a equipe estava em patrulhamento pela cidade quando tomou conhecimento de um mandado de prisão de um rapaz.

Foram realizadas buscas e, na SP-215, ele foi encontrado. Em busca pessoal, nada de irregular foi encontrado. Diante dos fatos, ele foi cientificado do referido mandado e recebeu voz de prisão.

Jardim São Lucas

Por volta das 14h de sábado, dia 20, outro rapaz foi preso. Durante patrulhamento no Jardim São Lucas, os policiais viram um rapaz dentro de uma residência, sendo de conhecimento da equipe que contra ele pesava um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de São Sebastião da Grama.

Foi realizada a abordagem e ele foi submetido à busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado. Ele foi informado do mandado e recebeu voz de prisão.

Vila Santana

Outro procurado foi preso pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na terça-feira, dia 23, por volta das 16h30, na Vila Santana. Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais viram um rapaz, sendo que era de conhecimento da equipe que havia um mandado de prisão em seu nome,

Ao realizar abordagem ao procurado da Justiça, o rapaz tentou fugir, sendo, de imediato, acompanhado e abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado e o rapaz foi informado sobre o mandado de prisão.