Atletas foram medalhistas em campeonato nacional

Miguel Cossulim foi medalha de ouro e Gustavo Silva ficou com o bronze no 44º Campeonato Brasileiro Interclubes de Luta de Braço, no último sábado, dia 20. Os atletas vargengrandenses competiram no Ginásio de Poliesportivo Ronaldo Zaidan Pellegrini, o Ronaldão, em Capivari, no evento organizado pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo (CBLBH) que contou com bracistas de todo país.

Miguel Cossulin saiu de Capivari com duas medalhas de ouro, se tornando campeão nacional dos dois braços na categoria júnior. O atleta já vem treinando há cerca de dois anos e competindo nos principais eventos do país. Desde então, vem somando bons resultados: é bicampeão brasileiro júnior, na categoria até 70 kg.

Por sua vez, Gustavo Silva levou medalha de bronze também nos dois braços e foi considerado uma das revelações do torneio, por ter vencido atletas mais experientes, inclusive que já tinham ganhado o campeonato nacional. Gustavo está há um e meio se preparando para este evento profissional. Recentemente, ganhou o Campeonato Paulista Estreante e em Capivari, fez sua estreia oficial entre os profissionais, ficando entre os três melhores do torneio em sua categoria.

À Gazeta de Vargem Grande, seus professores Léo Martins e seu irmão Leandro Veloster afirmaram estar bastante satisfeitos com o desempenho de Miguel e Gustavo. “Estamos muito contentes com os resultados obtidos pelos dois atletas e muito orgulhosos por ter mais futuro campeões na nossa modalidade”, comentou Leonardo.

A dupla agora se prepara para o próximo desafio que será o Campeonato Paulista, que será disputado em Indaiatuba, no dia 24 de junho.