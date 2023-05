Bushido conquista três medalhas no Open Aspirante

A equipe do Judô Bushido participou do Open Ajinomoto Aspirante de Judô no último sábado, dia 20. O evento foi realizado no SC Corinthians Paulista em São Paulo.

Essa foi uma competição de alto nível organizada pela Federação Paulista de Judô com mais de 1.600 atletas com categorias de 30, 40 e até 70 judocas em disputa.

A equipe Bushido contou com 31 atletas, que fizeram boas lutas. Alguns atletas lutaram seis vezes e conquistaram três medalhas de bronze pelos judocas Mariana de Freitas Aliende no sub 11, Lavinia Lopes Coelho no sub 15 e Vinicius Lohan Candido Coelho no adulto.

O sensei Daniel parabenizou aos medalhistas pela conquista em uma competição tão difícil. “Parabéns a todos os judocas que lutaram com garra e determinação, mas que não chegaram ao pódio, no judô temos que estar preparados para a vitória e para a derrota, no judô a gente nunca perde, ou ganhamos ou aprendemos”, disse.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães pelo apoio de sempre, ao sensei Gabriel Casagrande como árbitro, Gustavo Slootemaker Tabet no check in, aos senseis Rafael Casagrande e Duda Fermoselli que me ajudaram como técnicos, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e diretor de esportes Luís Carlos Garcia pela parceria. Arigato gozaimasu!”, completou.

Fotos: Judô Bushido