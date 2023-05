Vargengrandenses venceram campeonato de luta de braço

Os atletas vargengrandenses Marcelo Oliveira e Leandro Veloster participaram do Campeonato Brasileiro de Luta de Braço, que aconteceu no último sábado, dia 20, em Capivari. Ambos trouxeram medalhas de ouro para casa e garantiram vaga no Mundial, que acontecerá no Cazaquistão no segundo semestre.

O evento reuniu os melhores atletas do Brasil e foi seletiva para o Mundial. Na ocasião, o atleta Marcelo Oliveira foi campeão brasileiro na categoria 100 kg master e garantiu a sua vaga.

O atleta vargengrandense Leandro Veloster foi também campeão brasileiro na categoria 100 kg sênior e também garantiu sua vaga no mundial.

Os dois atletas têm como preparador físico Fernando Paiva. Marcelo agradeceu a Eliseu Becker, seu massagista Ivandro Aparecido da Silva e todo o pessoal da luta de braço. O atleta Leandro agradeceu o apoio da esposa Adriana, do filho Heitor e também de todos os parceiros da luta de braço.