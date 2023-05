Aulas do curso gratuito de vitrinismo já começaram

As aulas do curso de vitrinismo, onde os alunos irão aprender a organizar, decorar e montar vitrines e espaços promocionais no ponto de venda em lojas e estabelecimentos, usando técnicas de composição e exposição de produtos, tiveram início no dia 11.

O curso é uma das novidades trazidas pela Prefeitura através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Associação Comercial e do SEBRAE com a colaboração do SENAC.

‘’Cursos como esses ajudam a flexibilizar o comércio, aproximando-o do público com técnicas visualmente agradáveis. No cenário atual, é fundamental que o empreendedor esteja sempre atento ao que há de novo’’, destacou a Coordenadora do PAT, Kátia Regina Santiago.

De acordo com a prefeitura, os participantes estão aprendendo novas técnicas, além de terem contato com material dinâmico ofertado pelo curso. Os temas abordados ensinam dicas valiosas para quem já está na área e para quem quer valorizar o currículo com novos conhecimentos.