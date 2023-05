Inscrições para Baile da Rainha 2023 estão abertas

Estão abertas as inscrições para as candidatas a Rainha do Rodeio de Vargem Grande do Sul. As interessadas devem fazer a inscrição até o dia 31 de maio na Biblioteca Victor Lima Barreto, localizada na Rua Batista Figueiredo, nº 235, no Centro, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

As candidatas devem ter entre 18 e 28 anos de idade e residência fixa no município. No ato da inscrição, as candidatas deverão apresentar a versão original e cópias da Cédula de Identidade e do CPF, uma fotografia recente e de boa resolução, no tamanho 10×15 cm impressa e digital e cópia de um comprovante de residência.

As quatro classificadas no ano de 2022 não poderão concorrer novamente aos títulos deste ano. Também não podem concorrer novamente aos títulos, as candidatas que foram vencedoras três vezes nos anos anteriores, independente de qual título receberam.

No caso de ter mais de 27 candidatas inscritas, será realizada uma pré-seleção, prevista para acontecer em 14 de junho, que terá caráter classificatório e ficará a cargo do corpo de jurados, escolher dentre as candidatas inscritas as finalistas que concorrerão em igualdade de condições no Baile da Rainha. A pré-seleção acontecerá no local e hora determinado pela comissão.

O Baile de Escolha da Rainha, da 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, será no dia 15 de julho, um sábado, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB). O evento será realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana.

Ensaios

Os ensaios serão realizados nas dependências da Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, no Espaço Mais Cultura, situado na Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo e na SBB, à Avenida Regato, nº 139, no Centro e serão dirigidos por Márcia Ap. Ribeiro Iared, presidente da Comissão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, por Viviane Cunha com o auxílio de Rosângela de Mello e Juliana Corrêa, membros da Comissão Organizadora.

A cada ensaio haverá lista de chamada, ficando a candidata responsável por, no mínimo, 90% de participação. Caso haja ausência superior a este número, a candidata será automaticamente desclassificada pela equipe de organização do Concurso.

Critérios de avaliação

As candidatas serão avaliadas por júri de diferentes ocupações, escolhido pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana. O júri deverá ser composto por no mínimo cinco participantes. No caso de mais jurados, o número total deverá ser sempre ímpar.

O critério de avaliação, pontuará nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item. A apresentação das candidatas durante o desfile deverá se restringir rigorosamente ao traje country, sendo bota, calça jeans, sem charrão, camisete e chapéu. As candidatas não deverão expor partes do ventre.

Resultados

As folhas contendo os resultados de avaliação do júri deverão ser rubricadas por pelo menos quatro responsáveis pelas candidatas aos títulos. Uma vez terminada a avaliação, uma equipe de apuradores escolhida pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, com testemunho de dois responsáveis pelas candidatas, irá a uma sala separada para somar os votos. Segundo o regulamento, ninguém poderá sair do local antes do pronunciamento do resultado.

No caso de empate para qualquer um dos títulos, em primeira instância, será conferido o item beleza para o desempate. No caso de novo empate, será conferido o item elegância e, se o empate persistir, será conferido o item simpatia.

Os resultados ficarão à disposição da Diretoria de Cultura e Turismo por três dias úteis a partir da data do concurso.

As vencedoras

As candidatas eleitas deverão, obrigatoriamente, participar de todos os eventos pertinentes aos títulos, respeitando os horários, locais e atribuições específicas. A não participação dos compromissos exigidos pela Comissão Organizadora acarretará a perda do título, sendo que a próxima candidata com maior pontuação será eleita.

Bruna Fernanda foi eleita a Rainha do Peão de 2022

A Primeira Princesa 2022 foi Yasmin Alcântara

Mariana Teixeira foi a Segunda Princesa 2022

Bárbara Milanez foi eleita a Madrinha do Peão 2022