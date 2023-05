Morador do Jardim Ferri se queixa de buraco na rua do bairro

Os moradores do Jardim Ferri têm se queixado dos buracos existentes em várias ruas do bairro. Na última semana, uma moradora da Rua Carino José Bernardes procurou a Gazeta de Vargem Grande para se queixar, informando que já havia reclamado várias vezes junto à prefeitura e o problema continuava.

Afirmou que o problema na via não era solucionado, explicando que os funcionários da Prefeitura Municipal tapavam os buracos que existiam na esquina da sua rua, mas não se atentavam para os que estavam no meio da via. “Estamos até com dificuldade de entrar com carro na garagem e sair. Ninguém toma providências”, disse.

O jornal contatou a Prefeitura Municipal para saber se a municipalidade tem conhecimento sobre o problema na rua, se havia possibilidade de recapear a mesma e onde os moradores podem solicitar recapeamentos junto à administração municipal.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, a equipe do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) já realizou a Operação Tapa Buraco no local.