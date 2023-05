Paralelepípedo solto em rua causa acidente

Um paralelepípedo solto na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres causou um acidente nesta quarta-feira, dia 24, por volta das 12h30.

Uma motociclista estava trafegando pela via quando a moto bateu no paralelepípedo solto. A motorista caiu no chão no cruzamento da Rua Dr. Moacir Troncoso Peres com a Rua Primeiro de Maio e foi socorrida por vizinhos, que acionaram o Resgate da Guarda Civil Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A motorista foi imobilizada e socorrida ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul com dores nas pernas e costas.

A pavimentação da Rua Dr. Moacir Troncoso Peres é uma reivindicação antiga dos moradores da área junto à Prefeitura Municipal. Os paralelepípedos soltos ou irregulares da via frequentemente causam acidentes, principalmente com motociclistas.